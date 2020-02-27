ФНС заявила об урегулировании задолженности по счетам ООО «Гугл»

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Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об отсутствии в настоящее время данных о приостановке операций по счетам ООО «Гугл» — российского подразделения американской компании Google. Как рассказали РБК в пресс-службе ведомства, задолженность организации «урегулирована».

Ранее сообщение о приостановке операций по счету ООО «Гугл» в КБ «Ситибанк» появилось в базе ФНС «Банкинформ». Там указывалось, что соответствующее решение было принято 9 февраля. Его причина не называлась.

В самом российском подразделении Google эту информацию комментировать отказались, объяснив случившееся «технической ошибкой».

По данным ОГРН, ООО «Гугл» было зарегистрировано в декабре 2005 года. С 13 февраля генеральным директором компании является Дэвид Снэддон.