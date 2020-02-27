ФНС приостановила операции по счетам российского офиса Google

Данные о приостановке размещены в базе ФНС. В самой компании случившееся назвали технической ошибкой

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счету ООО «Гугл» — российской «дочки» американской Google. Соответствующая информация размещена в базе «Банкинформ» ФНС.

В соответствии с этим документом решение о приостановлении операций по счетам ООО «Гугл» в КБ «Ситибанк» было принято 9 февраля ИФНС России № 5 по Москве (код инспекции 7705).

Причины приостановки операций пока неизвестны. Агентству «Интерфакс», также сообщившему о блокировании, в российском офисе Google ситуацию комментировать не стали, объяснив случившееся «техническим моментом».

Ранее на документ ФНС обратило внимание агентство «Москва». Оно указало, что приостановление операций по счету означает, что банки не вправе открывать организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.