Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,61 (+0,09) Quote, 13:00
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 71,65 (+0,4) Quote, 13:00
ФНС приостановила операции по счетам российского офиса Google Общество, 17:21 Мантуров заявил о поиске альтернатив поставщикам сырья из Китая Общество, 17:21 Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме Общество, 17:19 Amazon Prime купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы» Стиль, 17:10 СМИ узнали о заражении коронавирусом футболиста итальянского клуба Спорт, 17:07 Почему аналитик Яшу Гола предсказал падение Bitcoin до $4000 Крипто, 17:06 Идеи из-за океана: съедобные бутылки и видеоигры для медиков Pro, 16:59 Партия «Голос» Вакарчука представила план «холодной» деоккупации Донбасса Политика, 16:58 Адвокат заявил об отказе СК открыть дело о вымогательстве у Шамсутдинова Общество, 16:51 Нежная весна: выбираем ювелирные украшения в розовых тонах Стиль, 16:46 СК сообщил об уголовном деле об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети» Общество, 16:44 Туроператоры начали прекращать продажу туров в Италию Общество, 16:42 Новые штрафы и опасное вождение: что готовят для автомобилистов Авто, 16:42 Стивен Спилберг отказался снимать новый фильм об Индиане Джонсе Стиль, 16:36
Общество ,  
0 

ФНС приостановила операции по счетам российского офиса Google

Данные о приостановке размещены в базе ФНС. В самой компании случившееся назвали технической ошибкой
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счету ООО «Гугл» — российской «дочки» американской Google. Соответствующая информация размещена в базе «Банкинформ» ФНС.

В соответствии с этим документом решение о приостановлении операций по счетам ООО «Гугл» в КБ «Ситибанк» было принято 9 февраля ИФНС России № 5 по Москве (код инспекции 7705).

Причины приостановки операций пока неизвестны. Агентству «Интерфакс», также сообщившему о блокировании, в российском офисе Google ситуацию комментировать не стали, объяснив случившееся «техническим моментом».

Ранее на документ ФНС обратило внимание агентство «Москва». Оно указало, что приостановление операций по счету означает, что банки не вправе открывать организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.

По данным ОГРН, ООО «Гугл» было зарегистрировано в декабре 2005 года. С 13 февраля генеральным директором компании является Дэвид Снэддон.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Google
Материалы по теме
Google впервые раскрыла доход от рекламы на YouTube
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter