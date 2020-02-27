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На Кубани задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

Фото: СК РФ

В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, пропавшей без вести почти четыре года назад, сообщает Следственный комитет России.

В июне 2016 года отчим девочки подвез ее по направлению к дому в поселке Звезда. Она вышла из автомобиля, но до дома так и не дошла. Только в конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. Следователи в ходе проверки обнаружили останки на указанном участке местности.

По данным следствия, убийство совершил 63-летний житель поселка Звезда. По словам подозреваемого, девочка несколько раз забегала к нему во двор, чем отвлекала его от работы. Прогоняя девочку, он нанес ей удар в область головы молотком, из-за чего она умерла. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый на своем автомобиле вывез тело и спрятал его в поле у соседнего населенного пункта. На допросе он сообщил следователю, что надписи на строениях, указывающие на местоположение останков, также оставлял именно он.

В отношении мужчины завели дело по п. «в» ч. 2 ст.105 УК (убийство малолетнего).

Ранее в Мурманской области 15-летнего жителя города Кандалакша задержали из-за подозрения в попытке убийства ребенка. По версии следствия, он избил и пытался задушить 11-летнего мальчика, а когда тот потерял сознание, закопал его в снегу. Там ребенка обнаружили взрослые, которые вызвали скорую.

Теги: Краснодарский край, убийство, задержание
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