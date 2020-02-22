В Мурманской области подростка заподозрили в попытке убийства ребенка

В Мурманской области 15-летнего жителя города Кандалакша задержали из-за подозрения в попытке убийства ребенка. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по области.

Согласно данным следствия, подросток избил и пытался задушить 11-летнего мальчика. После того, как тот потерял сознание, подозреваемый закопал его в снегу.

В сообщении указывается, что позднее в снегу мальчика обнаружили взрослые, которые вызвали скорую. Сейчас его жизни ничего не угрожает, уточняется на сайте.

Следователи установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался местный житель 2004 года рождения. В отношении подростка возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствие попросит суд заключить подростка под стражу из-за «отрицательных характеристик» и «жестокого способа» совершения преступления, говорится на сайте.

Расследование передали на личный контроль руководителя следственного управления.