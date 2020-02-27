Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Ростовской области

Фото: УГИБДД России по РО

В Ростовской области в результате столкновения трех автомобилей погибли три человека и еще один пострадал. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в 12:20 на 8-м км трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Автомобили Renault Logan, ВАЗ-2114 и Hyundai Accent столкнулись на повороте на поселок Дивное.

«По предварительным данным, три человека погибли и один пострадал», — отметил представитель управления.

В областном УГИБДД добавили, что в данный момент правоохранители проводят проверку по факту аварии. О причинах ДТП и состоянии пострадавшего не сообщается.