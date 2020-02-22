Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области

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Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Авария произошла 22 февраля в 18:50 мск на 632-м километре Московского шоссе (федеральная автодорога М-10 «Россия») в Тосненском районе. Предварительно установлено, что находившаяся за рулем автомобиля Skoda Octavia женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Almera, за рулем которого находился мужчина. Оба водителя погибли.

Также пострадали двое детей-пассажиров, находившихся в автомобиле Skoda. Девочка получила тяжелые травмы, а мальчик — травмы средней степени тяжести. Оба ребенка в момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах.

В состоянии средней степени тяжести госпитализировали мужчину-пассажира, находящегося в салоне второй иномарки. Устанавливаются личности пострадавших.

В ночь на 21 февраля в Ленинградской области погибли два человека в результате столкновения легкового автомобиля Subaru с грузовиком, стоявшим на обочине.