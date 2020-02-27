Кремль пояснил слова Путина о не полученных Россией активах СССР

Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Евгений Разумный / ТАСС )

Слова президента России Владимира Путина о не переданных России активах СССР являются не «жалобой на жизнь», а конкретной проблемой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Как пояснил представитель президента, речь идет о перерегистрации советской загрансобственности. «В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась, и она была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто», — сказал Песков, добавив, что в некоторых государствах этот процесс так и не был завершен. «Это не одна, не две, их чуть больше, но в подавляющем большинстве стран эта перерегистрация уже завершилась», — пояснил он.

Накануне о проблеме не доставшихся России по наследству от СССР активов заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что Россия взяла на себя обязательства по выплате обязательств СССР в обмен на все активы за рубежом. При этом часть стран так и не передала России бывшую собственность Советского Союза.

По данным на январь 1994 года, долг бывшего СССР составлял $104,5 млрд, в том числе почти $50 млрд — перед Парижским клубом кредиторов.