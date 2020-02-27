Певец Панайотов назвал фейком сообщения о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Российский певец и участник реалити-шоу «Народный артист» Александр Панайотов опроверг появившуюся информацию о своем участии в музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации», — заявил Панайотов.

Певец отметил, что официально объявляет участника только «Первый канал», который еще не оглашал результатов. По словам Панайотова, сам он также не знает, кто будет представлять Россию на «Евровидении».

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