Клишас сообщил о введении запрета на зарубежные счета для президента

Андрей Клишас (Фото: sf_press / Flickr)

Перечень должностных лиц, на которых распространяются ограничения на владение иностранными финансовыми инструментами и финансовыми активами за рубежом, расширен. Об этом РБК заявил член Совета Федерации Андрей Клишас.

«В соответствии с поручением главы государства в этот перечень лиц добавлен президент России», — отметил он.

Накануне, 26 февраля, в ходе встречи рабочей группы по изменениям Конституции и президента России Владимира Путина этот вопрос поднял глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев. Он предложил распространить запрет на высших должностных лиц, в том числе членов правительства, губернаторов, сенаторов, депутатов, судьей, прокуроров и других.

Путин, в свою очередь, одобрил его инициативу и предложил добавить в список главу государства.