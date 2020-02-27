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Поправки в Конституцию ,  
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Клишас сообщил об одновременном вступлении в силу поправок в Конституцию

Андрей Клишас (Фото: sf_press / Flickr)

Если население в ходе голосования поддержит поправки в Конституцию, все они вступят в силу одновременно. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной документ Андрей Клишас, передает корреспондент РБК.

Это в том числе касается и тех поправок, которые передают ряд президентских полномочий Федеральному собранию, добавил он.

По предложенным поправкам в Конституцию 22 апреля состоится всероссийское голосование. Этот выходной день будет оплачиваемым, однако дополнительные избирательные участки планируется открыть и на рабочих местах — зарегистрироваться на них можно будет через систему «мобильный избиратель», сообщили в ЦИК.

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Внести изменения в Конституцию президент Владимир Путин предложил, выступая с посланием Федеральному собранию. В частности, он рекомендовал закрепить роль и статус Госсовета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуры главы правительства, вице-премьеров и министров.

Теги: Андрей Клишас, поправки в Конституцию, Конституция
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