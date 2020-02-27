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Синоптики пообещали москвичам дождь и туман

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Плюсовая температура, высокая влажность, местами туман, мокрый снег и дождь ожидаются в Москве 27 февраля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня мы ожидаем +2…+4 градуса. Столичный регион находится в теплом секторе циклона, и к берегам Москвы-реки поступают влажные, теплые воздушные массы атлантического происхождения. Высокая влажность, слабый ветер — все это вызывает образование очагов тумана. С постепенным прогревом воздуха туман будет рассеиваться, но пройдут осадки — преимущественно в виде дождя, местами мокрый снег», — рассказал синоптик.

По его словам, минимальная для 27 февраля температура была зафиксирована в 1896 году и составила -25,8 градуса, максимальная — в 1989 (+8,3 градуса).

Ранее в Гидрометцентре назвали эту зиму в Москве самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Причиной этого стали постоянное течение атлантического воздуха и перенос теплых воздушных масс.

Теги: новости РБК, синоптики, погода, Москва, туман, «Фобос»
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