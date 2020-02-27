В Иркутске автомобиль после столкновения разорвало на две части

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске автомобиль врезался в световую опору, в результате чего машину разорвало на части. Об этом сообщает издание «Ирсити.ру» со ссылкой на информацию местного главка МВД.

В результате аварии погиб 20-летний молодой человек. Уточняется, что водитель Toyota Vista не справился с управлением. Как сообщает IrkutskMedia, ДТП произошло 27 февраля около 04:00 по местному времени (23:00 мск 26 февраля).

В ноябре прошлого года в Москве автомобиль врезался в фонарный столб. От полученных травм водитель скончался.