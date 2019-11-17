Общество , 17 ноя, 02:24
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На западе Москвы при наезде машины на фонарь погиб человек
На западе Москвы автомобиль врезался в фонарный столб, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Инцидент произошел на Крылатской улице, обстоятельства происшедшего устанавливаются.
Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, погибшим оказался водитель машины. Мужчина скончался от полученных при столкновении травм.
В ноябре этого года в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил двух девочек, переходивших пешеходный переход без сопровождения взрослых. Дети получили травмы средней тяжести, их доставили в больницу.