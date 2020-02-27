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Общество ,  
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Власти Милуоки подтвердили гибель шести человек при стрельбе на заводе

В результате стрельбы на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки (штат Висконсин) погибли шесть человек, включая стрелка. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на властей города и полицию.

По данным полиции, нападавший застрелил пять человек после чего покончил с собой. Пятеро убитых были сотрудниками завода. По словам губернатора штата Висконсин, сейчас выясняются детали произошедшего.

Стрельба на заводе Molson Coors произошла днем 26 февраля. Как сообщал ABC News, огонь открыл уволенный ранее сотрудник. Изначально сообщалось о семи погибших.

Пивоваренная компания Molson Coors Beverage Co. (является материнской компанией Miller Coors) в конце прошлого года объявила о планах закрыть свою штаб-квартиру в Денвере (штат Колорадо) и перевести всех сотрудников на предприятие в Милуоки, пишет Milwaukee Journal Sentinel. Сейчас пивоварня может предоставить 610 рабочих мест в офисе в Милуоки.

Теги: Милуоки, стрельба, пивоваренные заводы
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