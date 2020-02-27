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Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Видео опубликовал сам телеведущий на своей странице в Instagram.

Конфликт между Соловьевым и Ковтуненко произошел во время обсуждения действий организации «Украинская повстанческая армия» (УПА, запрещена в России) и, в частности, ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича во время Великой Отечественной войны.

«Охрана, уберите отсюда нацистскую мразь, я не хочу марать свои руки» — сказал Соловьев. Ведущий обвинил гостя в том, что своими высказываниями он предал «9 млн героев украинцев», которые отдали свои жизни для спасения советского народа.

В мае прошлого года Соловьев во время передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 24» выгнал из студии украинского журналиста Всеволода Непогодина после спора о роли в истории лидера украинского националистического движения Степана Бандеры и главы СССР Иосифа Сталина. Соловьев сказал, что Бандера выступал на стороне Адольфа Гитлера, а сейчас его образ популяризируют на Украине. Непогодин в свою очередь заявил, что Бандера боролся против сталинизма, а также выразил сомнение, что лидеру националистов была альтернатива.

Теги: Владимир Соловьев, депутат
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