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Три человека пострадали в ДТП в тоннеле на юге Москвы

Автомобиль врезался в стену тоннеля на юге Москвы и загорелся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Пострадали три человека. Источник агентства в экстренных службах сообщил, что среди них двое детей.Движение в тоннеле было перекрыто, сейчас оно восстановлено.В пресс-службе управления МЧС по Москве уточнили, горел один автомобиль на площади 3 кв. метра.

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22 февраля в Москве грузовик опрокинулся на легковой автомобиль. Авария произошла при съезде с Третьего транспортного кольца на Большую Тульскую улицу. Движение в этом районе было временно ограниченно. По словам очевидцев, с прицепа грузовика на автомобиль такси упал контейнер со строительным мусором. Никто не пострадал.

Теги: Москва, ДТП
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