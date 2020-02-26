На Большой кольцевой линии произошел сбой из-за человека на рельсах

На Большой кольцевой линии московского метро было приостановлено движение поездов из-за обнаруженного на путях человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе метрополитена. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

«Ранее из-за пассажира на пути на станции «Хорошевская» движение поездов было кратковременно приостановлено», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что пассажир был «оперативно извлечен», а поезда продолжили следовать с обычной скоростью.

Ранее, 22 февраля, временно ограничивали движение поездов на Сокольнической линии метро из-за упавшего на пути человека. Поезда не ходили от станции «Саларьево» до станции «Университет». В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.