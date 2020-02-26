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«Аэрофлот» объяснил возвращение вылетевшего из Москвы в Пермь SSJ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Экипаж SSJ100, выполнявший рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Пермь, вернулся в Москву по техническим причинам. Об этом сообщил РБК представитель авиакомпании «Аэрофлот».

По его словам, пассажиры рейса SU1204 будут отправлены по маршруту в 20:55 мск после замены борта.

Как следует из данных онлайн-табло Шереметьево, рейс SU-1204 вылетел из Москвы в 17:55 мск. Самолет долетел до границы Московской и Владимирской областей, а затем развернулся и направился обратно к Шереметьево, сообщается на сайте Flighradar24.

По данным источника ТАСС, лайнер совершил посадку в Москве около 19:20 мск. Собеседник агентства отметил, что в одном из двигателей самолета была зафиксирована вибрация. Эту же информацию подтвердил источник «РИА Новости» в экстренных службах.

1 февраля в аэропорт Внуково вернулся самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва — Сочи. Причиной тому послужила сработавшая сигнализация неуборки шасси. На борту лайнера находились 186 пассажиров, посадка лайнера прошла благополучно.

Теги: «Шереметьево», Москва, Пермь, SSJ100, «Аэрофлот», экстренная посадка ..., новости РБК
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