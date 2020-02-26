В массовом ДТП в Ленинградской области погиб водитель иномарки

В Ленинградской области вечером 25 февраля произошла массовая автоавария, в которой погиб человек. Об этом пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Инцидент произошел в 18:20 во Всеволожской районе недалеко от поселка имени Свердлова. Водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения, где сначала столкнулся с Mercedes, а затем врезался в пикап Mitsubishi L200.

В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем Chevrolet, скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров, а также женщина из Mitsubishi получили травмы средней степени тяжести.

Правоохранительные органы проводят проверку. В ГИБДД отметили, что на месте ДТП отсутствуют камеры видеонаблюдения и освещение.