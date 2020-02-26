Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 64,92 (+0,62) Quote, 25 фев, 13:07
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 70,46 (+1,04) Quote, 25 фев, 13:07
СМИ узнали о решении Нидерландов засекретить свидетелей по делу MH17 Общество, 01:34 «Бавария» в гостях разгромила «Челси» благодаря дублю Гнарби Спорт, 01:23 В массовом ДТП в Ленинградской области погиб водитель иномарки Общество, 01:13 Новак назвал продолжительность сохранения спроса на нефть Общество, 01:00 СМИ узнали покупателя торговых центров у родственника Мишустина Бизнес, 00:47 В Москве ДПС забрала бэтмобиль на штрафстоянку Общество, 00:34 Американец попытался взорвать машину рядом с Пентагоном Общество, 00:01 Экономисты оценили непредвиденные эффекты новых антироссийских санкций Экономика, 00:00 Бывшая замглавы МИД Украины заявила о «другой эре» отношений с Россией Политика, 25 фев, 23:30 Двоих детей унесло в море во время шторма в Сочи Общество, 25 фев, 23:05 Врачей в Кабардино-Балкарии уволят после видео с застольем на работе Общество, 25 фев, 23:05 В Москве задержали помощника прокурора по подозрению в получении взятки Общество, 25 фев, 22:54 Белоруссия получит за грязную нефть больше $60 млн Бизнес, 25 фев, 22:51 Рада опубликовала законопроект о выступлениях депутатов на русском языке Политика, 25 фев, 22:46
Общество ,  
0 

В массовом ДТП в Ленинградской области погиб водитель иномарки

В Ленинградской области вечером 25 февраля произошла массовая автоавария, в которой погиб человек. Об этом пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Инцидент произошел в 18:20 во Всеволожской районе недалеко от поселка имени Свердлова. Водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения, где сначала столкнулся с Mercedes, а затем врезался в пикап Mitsubishi L200.

В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем Chevrolet, скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров, а также женщина из Mitsubishi получили травмы средней степени тяжести.

Правоохранительные органы проводят проверку. В ГИБДД отметили, что на месте ДТП отсутствуют камеры видеонаблюдения и освещение.

Теги: ДТП, Ленинградская область, смерть
Материалы по теме
Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге
Общество
Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter