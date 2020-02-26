В Шереметьево ответили на сообщения о выкатывании самолета за пределы ВПП

Международный аэропорт Шереметьево (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Пассажирский самолет Boeing 737 не выкатывался за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиагавани.

«Выкатывания за пределы ВПП Boeing 737 рейс SU 2685 (Берлин — Москва) не было. Самолет зарулил на место стоянки самостоятельно», — ответили в пресс-службе.

О том, что самолет, прилетевший в Москву из Берлина, выкатился за пределы ВПП в среду, 26 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Собеседник агентства говорил, что инцидент произошел во время рулежки, никто не пострадал.

В конце декабря в Шереметьево SSJ100 выкатился на грунт. При этом в пресс-службе аэропорта указывали, что выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы не было, все произошло в пределах перрона.