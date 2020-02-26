Путин потребовал наказывать организаторов «групп смерти» в интернете

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Организаторы «групп смерти» в Сети должны понести наказание, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

По его словам, сотрудники полиции должны постоянно следить за интернет-пространством, где продолжают свою деятельность радикальные группы, склоняющие подростков к суициду или правонарушениям.

«Работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели — нести заслуженное наказание», — считает глава государства.

Ранее Путин назвал «уродами» тех, кто создает подобные группы в интернете. Он также отметил, что, столкнувшись с подобным впервые, был удивлен, что такие люди вообще существуют.

В 2016 году «Новая газета» опубликовала расследование о «группах смерти» в интернете. В нем говорилось о существовании сообществ в социальных сетях, участников которых склоняли к суициду. Материал вызвал общественный резонанс. Для борьбы с данными группами был принят закон об уголовной ответственности за склонение подростков к суициду в Сети.