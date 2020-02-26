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Кузнецова заявила об отказе кабмина внедрить воспитательные меры в школах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство России отказалось «в полной мере» поддерживать «дорожную карту» безопасности в образовательных учреждениях, включавшую развитие воспитательного компонента в процессе обучения. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

По ее словам, такая комплексная «дорожная карта» была разработана «после ряда трагедий в предыдущие годы».

«Но, к сожалению, она не была поддержана в полном объеме», — сказала Кузнецова. «Надеюсь, на новом этапе, когда выявлены нарушения в воспитательной работе образовательных организаций, когда остро стоит вопрос развития позитивного и созидательного контента, удастся добиться комплексного решения проблемы», — добавила она.

По словам Кузнецовой, российской молодежи нужны положительные примеры. «Давайте вспомним хоть один российский фильм, где рассказывалось бы о подростках, которые живут идеей самосовершенствования, борьбой за конструктивные ценности? Мультфильмы для малышей есть неплохие. Но созидательные фильмы для подростков, где они?» — отметила детский омбудсмен.

Видео: ФСБ РФ

Кузнецова напомнила, что в послании президента России была поставлена высокая планка воспитания, которая является федеральной задачей. «Предлагаю принять, наконец, программу по модернизации воспитательных программ с участием всех заинтересованных ведомств», — добавила она.

Так уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова отреагировала на задержание двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на школу в Саратове. Как сообщали в ФСБ, школьники хранили обрез на территории бомбоубежища и планировали использовать самодельные зажигательные смеси по рецептам из интернета. В ходе допроса один из школьников признался, что планировал убить порядка 40 человек.

Теги: Анна Кузнецова, детский омбудсмен, новости РБК
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