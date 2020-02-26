В России в 2019 году подделали монету номиналом в 1 руб.

Фото: Николай Титов / Global Look Press

Доля подделок в общем объеме выпущенных в обращение в России банкнот остается «стабильно низкой», говорится в отчете ЦБ. По данным регулятора, на каждый миллион банкнот в обращении в 2019 году пришлось семь выявленных подделок, что аналогично показателю 2018 года.

«Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот к общему объему банкнот, находящихся в обращении, не растет», — говорится в отчете ЦБ.

В то же время общее число подделок выросло — за год в России было выявлено 41 тыс. 355 фальшивых банкнот и монет против 38 тыс. 504 в 2018 году. Таким образом, за год число подделок увеличилось на 7,4%.

Более половины всех фальшивок составили (28 тыс. 668) банкноты номиналом 5 тыс. руб. Значительно меньшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются банкноты в 1 тыс. руб. (8602) и 2 тыс. руб. (2788). Остальные же банкноты подделывают еще реже. Так, например, за весь 2019 год были выявлены всего три поддельные банкноты достоинством 10 руб.