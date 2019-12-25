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Общество ,  
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Рособрнадзор назвал самую популярную тему сочинения у выпускников

Большинство российских 11-классников выбрали для своего итогового сочинения тематическое направление «Надежда и отчаяние», сообщается на сайте Рособрнадзора.

В этом году итоговое сочинение написали почти 674 тыс. выпускников. Направление «Надежда и отчаяние» выбрали 39% участников. На втором месте по популярности тема «Добро и зло» (24%), на третьем — «Он и она» (23%). О гордости и смирении решили написать 12% учащихся. И всего 2% выбрали направление «Война и мир» — к 150-летию великой книги.

Учащиеся выпускных классов написали итоговое сочинение в основной срок 4 декабря. Успешное выполнение задания является допуском к государственной итоговой аттестации. Также некоторые вузы учитывают результаты сочинения при зачислении абитуриентов.

В декабре власти утвердили расписание ЕГЭ в 2020 году. Первые экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ состоятся 25 мая. Обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике выпускники сдадут 28 мая и 1 июня соответственно. Основной период сдачи экзамена завершится 29 июня.

Теги: школа, Рособрнадзор
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