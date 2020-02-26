В Казахстане самолет Ан-2 аварийно сел из-за загоревшегося двигателя

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В Казахстане около аэропорта Усть-Каменогорска совершил вынужденную посадку самолет Ан-2. Об этом сообщили в комитете гражданской авиации страны, передает портал Today.kz.

По данным комитета, Ан-2 по санитарному заданию вылетел из Усть-Каменогорска в Аксуат (т.е. был задействован в процессе оказания кому-либо медпомощи). Около 13:00 (10:00 мск) при посадке неподалеку от поселка Прапорщиково у самолета загорелся двигатель, и экипаж принял решение приземляться вне аэродрома.

В результате происшествия пострадал один из пилотов, ему оказывают медицинскую помощь. Помимо него на борту находились еще два члена экипажа и два служебных пассажира.

По факту случившегося в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики начали расследование.

В Магадане 20 февраля совершил жесткую посадку Ан-2, перевозивший вахтовиков. Всего на его борту находились 14 человек, пятеро из которых в результате происшествия получили компрессионные переломы позвоночника, сообщали в областном минздраве. СК по факту случившегося открыл уголовное дело по статье о нарушении правил авиабезопасности.