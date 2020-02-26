Путин напомнил о снижении числа сидящих в тюрьмах в два раза за 20 лет

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что число «тюремного населения» за последние 20 лет сократилось в два раза.

«Вы знаете, сколько у нас в начале 2000-х было тюремного заключения? Оно уменьшилось [в наши дни] ровно в два раза», — заявил он в интервью ТАСС.

На приведенном агентством графике показано, что по состоянию на 1999 год в России было более 1 млн заключенных, тогда как по последним данным на 2020 год — около 524 тыс. человек.

Путин назвал такое сокращение числа отбывающих наказание в тюрьме «революционным событием». Он подчеркнул, что это происходит постепенно и спокойно.