Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу

Оппозиция должна не только критиковать власть, но и предоставить людям позитивную программу, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это [оппозиционеры] именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — сказал глава государства.

По его словам, хоть критика необходима, однако ее одной мало для эффективного развития страны.

Таким образом Путин прокомментировал массовые акции протеста, которые прошли в Москве летом 2019 года. Демонстранты выступали против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На одной из акций, которая прошла 27 июля и не была санкционирована властями, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. После нее были заведены дела о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.