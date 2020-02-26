Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 64,92 (+0,62) Quote, 25 фев, 13:07
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 70,46 (+1,04) Quote, 25 фев, 13:07
Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до 17 матчей Спорт, 10:48 Российский форвард «Нью-Джерси» стал первой звездой матча с «Детройтом» Спорт, 10:47 Путин напомнил о снижении числа сидящих в тюрьмах в два раза за 20 лет Политика, 10:47 Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон Бизнес, 10:46 Путин исключил суету и спешку в расследовании дела Голунова Общество, 10:43 Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу Политика, 10:42 Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев Политика, 10:36 Новые ловушки для водителей: где можно поймать неожиданный штраф Авто, 10:33 «Яндекс» подсчитал стоимость приготовления блинов в России Общество, 10:28 Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной Политика, 10:24 Как автостраховщики охотятся за благонадежными водителями — Bloomberg Pro, 10:17 ФСБ сообщила о задержании готовивших нападение на школу в Саратове Общество, 10:16 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 26 февраля Общество, 10:06 В Туве принудительно госпитализировали сбежавшего из карантина мужчину Общество, 10:04
Общество ,  
0 

«Яндекс» подсчитал стоимость приготовления блинов в России

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Стоимость приготовления стопки из 30 блинов в среднем по России составляет 101 руб. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», поступившем в РБК.

Согласно сообщению, большая часть этой суммы приходится на молоко — 56 руб. Другие ингредиенты стоят дешевле: четыре яйца — 22 руб., 400 г муки — 14 руб., масло, сахар и соль — 9 руб.

При этом дороже всего продукты для приготовления блинов стоят в Санкт-Петербурге и Красноярске — 111 руб. в общей сложности, дешевле всего — в Екатеринбурге, Уфе и Перми (не более 95 руб.). В Москве приготовление такой стопки обойдется в 105 руб.

Аналитики также подсчитали стоимость добавок и начинок для блинов. Так, самые дорогие топпинги в Красноярске: икра стоит на 4% больше, чем в целом по России, масло — на 9%, сгущенка — на 15%. На втором месте по дороговизне добавок находится Москва.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам об опасности переедания блинов во время Масленицы, в особенности если они были пожарены на масле. Чтобы снизить вред для организма, депутаты рекомендовали использовать вместо масла сковороды с антипригарным покрытием.

Масленичная неделя в 2020 году продлится с 24 февраля по 1 марта.

Теги: «Яндекс», стоимость, блины, цены
Материалы по теме
В Госдуме предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу
Общество
СМИ сообщили о гибели во Владимире участника конкурса по поеданию блинов
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору блинов в Масленицу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter