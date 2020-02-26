«Яндекс» подсчитал стоимость приготовления блинов в России

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Стоимость приготовления стопки из 30 блинов в среднем по России составляет 101 руб. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», поступившем в РБК.

Согласно сообщению, большая часть этой суммы приходится на молоко — 56 руб. Другие ингредиенты стоят дешевле: четыре яйца — 22 руб., 400 г муки — 14 руб., масло, сахар и соль — 9 руб.

При этом дороже всего продукты для приготовления блинов стоят в Санкт-Петербурге и Красноярске — 111 руб. в общей сложности, дешевле всего — в Екатеринбурге, Уфе и Перми (не более 95 руб.). В Москве приготовление такой стопки обойдется в 105 руб.

Аналитики также подсчитали стоимость добавок и начинок для блинов. Так, самые дорогие топпинги в Красноярске: икра стоит на 4% больше, чем в целом по России, масло — на 9%, сгущенка — на 15%. На втором месте по дороговизне добавок находится Москва.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам об опасности переедания блинов во время Масленицы, в особенности если они были пожарены на масле. Чтобы снизить вред для организма, депутаты рекомендовали использовать вместо масла сковороды с антипригарным покрытием.