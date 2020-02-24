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В Госдуме предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу

Во время Масленицы не стоит переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, передает «РИА Новости».

Мнеделевич уточнил, что любое переедание вредно для организма, а особенно это касается мучных изделий приготовленных на сковороде с использованием жира. «Поэтому я бы рекомендовал попытаться снизить риск, так скажем, попадания в организм большого количества жиров», — сказал депутат. Он посоветовал при приготовлении блинов использовать сковороду с антипригарным покрытием, которая не требует добавления масла.

Менделевич также отметил, что готовые блины необходимо покупать только в проверенных местах. «Отдельное внимание стоит уделить покупкам готовой продукции, в этом плане я бы посоветовал покупать готовые блины только в проверенных местах и употреблять их, соблюдая правила гигиены», — добавил депутат.

Масленичная неделя в этом году продлится с 24 февраля по 1 марта.

В прошлом году накануне Масленицы Роспотребнадзор выдал рекомендации для профилактики пищевых отравлений. В ведомстве посоветовали чередовать потребление жареных и жирных блюд с сырыми овощами, которые способствуют нормализации пищеварения. Кроме того, не следует злоупотреблять алкоголем. При выборе уже готовых блинов эксперты рекомендуют обращать внимание на внешний вид продукта, условия хранения и срок годности.

Теги: Масленица, блины, Госдума
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