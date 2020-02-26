ЦБ предупредил о новых уловках с финансовыми пирамидами

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В Центробанке сообщили о новых методах привлечения людей в финансовые пирамиды, передает газета «Известия».

По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, в 2019 году создатели финансовых пирамид вовлекали людей в свою схему, предлагая вкладываться в строительство домов с помощью 3D-принтеров или круизную путевку. Чтобы получить тур по цене вполовину дешевле рыночной, на счет организатора требовалось каждый месяц переводить не меньше $100 и привлечь в проект более пяти человек. Кроме того, люди настраивались на долгое ожидание и в итоге поздно раскрывали обман — когда организаторы уже пропадали, отметили в ЦБ.

Также в регуляторе сообщили об еще одной новой уловке мошенников: для придания достоверности они начали в рекламе указывать доходность, «подсчитанную» до десятых и сотых процента. Например, одна из пирамид обещала прибыль от инвестиций в 87,6%.

В пресс-службе ЦБ изданию также рассказали, что в 2019 году на Дальнем Востоке рекламировалась финансовая пирамида, которая предлагала вложиться в быстрорастущую экономику соседних стран, включая Китай: в сферу производства питания, товары повседневного спроса, недвижимость. «Компания позиционировала себя как международную инвестиционную платформу», — отметили в ЦБ. Кроме того, людям обещали реферальный бонус за вовлечение новых инвесторов и партнеров.