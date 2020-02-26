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Вирус из Китая ,  
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В ВОЗ заявили о неготовности мира к распространению коронавируса

Фото: Liu Kun / Xinhua / Global Look Press

Власти Китая делают достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны «просто не готовы» сдержать возможную вспышку, заявил глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйволд, передает Business Insider.

Страны должны предотвратить возможную пандемию — распространение нового коронавируса по всему миру, отметил он. Эйволд добавил, что «это должно быть решено быстро».

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По его словам, у стран, в которых нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, пострадавшем от вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах, могут возникнуть трудности. «Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа», — отметил он. По словам Эйволда, инструменты здравоохранения были старомодными, однако применялись они с «тщательностью и инновационным подходом, которого мы не видели за всю историю».

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По его мнению, страны прилагают недостаточно усилий для подготовки к борьбе с новым вирусом из-за того, что успех Китая в борьбе с распространением COVID-19 вызвал у них «ложное чувство безопасности», цитирует его Noticias Repretel. В частности, им уже следовало бы обучить «сотни сотрудников отслеживать распространение болезни от человека к человеку», отметил Эйволд, пишет The Japan Times.

По подсчетам South China Morning Post, в материковом Китае новым коронавирусом заразились 78 064 человека, и 2715 скончались от осложнений, вызванных им. В остальном мире же инфицированы более 2,9 тыс. человек, умерли от инфекции 48. При этом почти 30 тыс. уже выздоровели.

Теги: коронавирус, Всемирная организация здравоохранения, эпидемия
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