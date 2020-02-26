В ВОЗ заявили о неготовности мира к распространению коронавируса

Фото: Liu Kun / Xinhua / Global Look Press

Власти Китая делают достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны «просто не готовы» сдержать возможную вспышку, заявил глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйволд, передает Business Insider.

Страны должны предотвратить возможную пандемию — распространение нового коронавируса по всему миру, отметил он. Эйволд добавил, что «это должно быть решено быстро».

По его словам, у стран, в которых нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, пострадавшем от вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах, могут возникнуть трудности. «Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа», — отметил он. По словам Эйволда, инструменты здравоохранения были старомодными, однако применялись они с «тщательностью и инновационным подходом, которого мы не видели за всю историю».