Движение поездов на Транссибе после схода вагонов с углем восстановили

На Транссибирской магистрали в Амурской области полностью восстановили движение поездов после аварии, в результате которой с рельсов сошли 18 вагонов с углем. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

«26 февраля в 4:23 по московскому времени восстановлено движение по второму пути перегона Тоннельный — Кундур-Хабаровский», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать восстановительные поезда. «Железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения поездов», — отметили в пресс-службе.

С задержками на данный момент следуют семь пассажирских поездов между Владивостоком и Новосибирском, Владивостоком и Москвой, Хабаровском и Благовещенском, Хабаровском и Нерюнгри.

На железной дороге добавили, что все пассажиры задержанных поездов могут бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, а также камерами хранения. Возврат и переоформление билетов для них производится бесплатно. Те пассажиры, чьи поезда опаздывают на четыре часа и более, получат бесплатное питание.