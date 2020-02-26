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Общество ,  
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Движение поездов на Транссибе после схода вагонов с углем восстановили

На Транссибирской магистрали в Амурской области полностью восстановили движение поездов после аварии, в результате которой с рельсов сошли 18 вагонов с углем. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

«26 февраля в 4:23 по московскому времени восстановлено движение по второму пути перегона Тоннельный — Кундур-Хабаровский», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать восстановительные поезда. «Железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения поездов», — отметили в пресс-службе.

С задержками на данный момент следуют семь пассажирских поездов между Владивостоком и Новосибирском, Владивостоком и Москвой, Хабаровском и Благовещенском, Хабаровском и Нерюнгри.

На железной дороге добавили, что все пассажиры задержанных поездов могут бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, а также камерами хранения. Возврат и переоформление билетов для них производится бесплатно. Те пассажиры, чьи поезда опаздывают на четыре часа и более, получат бесплатное питание.

Сход вагонов произошел в 7:45 утра по московскому времени 25 февраля. В результате аварии никто не пострадал, ее причины устанавливает Дальневосточная транспортная прокуратура.

После схода вагонов с рельсов движение поездов на участке железной дороги было прекращено в обоих направлениях.

Теги: Транссибирская магистраль, Амурская область, сход, вагоны
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