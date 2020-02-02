На складе в Подмосковье произошел пожар на площади более 2 тыс. кв. м

В подмосковном Раменском загорелся склад на площади 2070 кв. м, сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Пожар на складе металлоизделий в промзоне в деревне Островцы произошел в ночь на 2 февраля. В течение полутора часов пожарным удалось локализовать возгорание на площади 2070 кв. м, в 05:06 пожар был ликвидирован.

В тушении участвовали 68 человек и 20 единиц техники, о пострадавших не сообщается.

В подмосковном поселке Быково в Раменском 24 января загорелись торговые ряды. Площадь пожара составила 450 кв. м, информации о пострадавших не было.