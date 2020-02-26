Роберт Айгер покинул пост генерального директора Disney

Новым генеральным директорам компании Disney стал Боб Чапек, сменив на этом посту Роберта Айгера. об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Совет директоров The Walt Disney Company объявил, что Боб Чапек был назначен главным исполнительным директором и вступает в должность немедленно. До этого Чапек возглавлял подразделение, которое занималось парками развлечений и потребительские продукты. Отмечается, что в его подчинении было более 170 тыс. человек по всему миру.

«Роберт Айгер возьмет на себя роль исполнительного директора и будет руководить творческими усилиями компании, одновременно руководя советом директоров», — говорится в сообщении Disney.

Сам Айгер, комментируя смену генерального директора, отметил, что полностью доверяет Чапеку и ждет сотрудничества с ним. Новый генеральный директор будет курировать все сегменты бизнеса и корпоративную политику компании.