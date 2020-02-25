В Москве задержали помощника прокурора по подозрению в получении взятки

В Москве задержали старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора столицы и его посредника по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба московского управления Следственного комитета.

Следователи отмечают, что в феврале этого года сотрудник надзорного ведомства проводил проверку соблюдения трудового и миграционного законодательства в одной из компаний. Вместе со своим знакомым он склонил генерального директора фирмы к взятке в 1,2 млн руб. За эти деньги помощник прокурора обещал не привлекать директора к ответственности за нарушение закона.

21 февраля следователи СК вместе с сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности прокуратуры задержали подозреваемых во взяточничестве.

Возбуждены головные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).