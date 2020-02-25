Автобус с умершим водителем съехал в кювет в Ленобласти

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Ленинградской области школьный автобус съехал в кювет в результате смерти водителя, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону. Пассажиров в автобусе не было. ДТП произошло во вторник в 16:15 в Лужском районе, на 2-м км автодороги Ретюнь — Поддубье.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в управлении.

23 февраля в Ленинградской области столкнулись автобус, цементовоз и легковой автомобиль. В результате пострадали два человека: водитель автобуса и пассажир легковушки, их доставили в больницу.