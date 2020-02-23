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Автобус, цементовоз и легковушка столкнулись в Ленинградской области

Фото: dtp47rus / VK

В Ленинградской области на трассе «Нарва» возле поселка Черемыкино столкнулись цементовоз, автобус и легковой автомобиль, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным пресс-службы, женщина, находясь за рулем Peugeot, не уступила дорогу маршрутному автобусу «ПАЗ». После удара маршрутный автобус вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с цементовозом.

В результате ДТП пострадали два человека, в том числе пассажир легкового автомобиля. «Женщина 1970 года рождения и водитель автобуса были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — отметили в пресс-службе. По данному факту проводится проверка.

Теги: новости РБК, ДТП
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