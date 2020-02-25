В России закроются три сахарных завода

Речь идет о заводах в Башкортостане, Тульской области и Татарстане

В сельскохозяйственном сезоне 2020/21, который длится с августа прошлого года по июль текущего, не смогут работать три сахарных завода, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин, пишут «Ведомости».

Речь идет о Мелеузовском сахарном заводе в Башкортостане (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе в Тульской области (принадлежит структуре Россельхозбанка).

Причиной закрытия заводов Бодин назвал среднегодовые цены на сахар, которые за последние три года находились на уровне, не позволяющем поддерживать необходимую степень рентабельности.

По данным Союзроссахара, все три завода в течение сезона 2019/20 переработали около 1 млн т сахарной свеклы, а общая численность работников этих предприятий превышает 1 тыс. человек.

По мнению Бодина, если ситуация с мировыми и внутренними ценами на сахар не изменится, то придется закрывать и другие заводы. Функционировать продолжат ли те заводы, у которых есть собственное производство сахарной свеклы, за счет чего они смогут оптимизировать издержки, считает глава Союзроссахара.