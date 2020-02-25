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Замглавы воронежского УГИБДД объяснил появление 22 квартир у его родных

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Заместитель начальника ГИБДД Воронежской области, подполковник полиции Игорь Качкин, у семьи которого региональная прокуратура обнаружила более трех десятков объектов недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн руб., объяснил приобретение имущества. По словам Качкина, самому ему принадлежит только одна купленная в ипотеку квартира и одна комната в общежитии.

«Все остальное принадлежит моим родителям, по сути являющимся индивидуальными предпринимателями», — сказал Качкин в интервью НТВ.

В середине февраля прокуратура Воронежской области сообщила о подаче против семьи Качкиных иска об обращении в доход государства «имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы». В рамках иска изъять предлагается 22 квартиры общей стоимостью 50 млн руб.

При этом пресс-служба прокуратуры отмечала, что сам Качкин участвовал в заключении семи сделок по покупке недвижимости стоимостью 23,3 млн руб., в том числе подписывал договоры о покупке на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери.

Отец полицейского, Николай Качкин, заявил НТВ, что претензии прокуратуры к его семье это «настоящая клевета» и «черная зависть». Качкин-старший пояснил, что живет на пенсию в 15 тыс. руб., но недвижимость приобрел на доходы от работы принадлежащих ему автомойки и пункта техосмотра. По его словам, в предыдущие годы он зарабатывал таким образом по 300–350 тыс. руб. в месяц и намерен доказать это в суде.

Предварительное заседание по делу в Советском районном суде Воронежа прошло 25 февраля и закончилось тем, что судья Раиса Боева взяла самоотвод. Портал «Новости Воронежа» сообщает, что судья объяснила свое решение конфликтом интересов. Портал «Время Воронежа» указывает, что судья заявила, что у нее имеются родственники, работающие в прокуратуре, и этот факт может повлиять на оценку дела.

В 2016 году при обысках у полковника МВД Дмитрия Захарченко было изъято $140 млн, €2,2 млн и 374 млн руб. В июне 2019 года Захарченко был приговорен к 13 годам заключения и штрафу 117 млн руб. за взяточничество и противодействие расследованию. Его также лишили звания полковника и запретили занимать руководящие должности в государственных органах в течение двух лет. Позднее срок был сокращен до 12,5 года.

Теги: Воронеж, ГИБДД
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