Замглавы воронежского УГИБДД объяснил появление 22 квартир у его родных

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Заместитель начальника ГИБДД Воронежской области, подполковник полиции Игорь Качкин, у семьи которого региональная прокуратура обнаружила более трех десятков объектов недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн руб., объяснил приобретение имущества. По словам Качкина, самому ему принадлежит только одна купленная в ипотеку квартира и одна комната в общежитии.

«Все остальное принадлежит моим родителям, по сути являющимся индивидуальными предпринимателями», — сказал Качкин в интервью НТВ.

В середине февраля прокуратура Воронежской области сообщила о подаче против семьи Качкиных иска об обращении в доход государства «имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы». В рамках иска изъять предлагается 22 квартиры общей стоимостью 50 млн руб.

При этом пресс-служба прокуратуры отмечала, что сам Качкин участвовал в заключении семи сделок по покупке недвижимости стоимостью 23,3 млн руб., в том числе подписывал договоры о покупке на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери.

Отец полицейского, Николай Качкин, заявил НТВ, что претензии прокуратуры к его семье это «настоящая клевета» и «черная зависть». Качкин-старший пояснил, что живет на пенсию в 15 тыс. руб., но недвижимость приобрел на доходы от работы принадлежащих ему автомойки и пункта техосмотра. По его словам, в предыдущие годы он зарабатывал таким образом по 300–350 тыс. руб. в месяц и намерен доказать это в суде.