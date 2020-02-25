Спасатели сняли с Москворецкого моста угрожавшего суицидом мужчину

Фото: Наталия Дмитрак / ТАСС

Спасателям удалось снять с Большого Москворецкого моста в Москве угрожавшего покончить жизнь самоубийством мужчину. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«С мужчиной проводили беседу психологи ГУ МЧС по Москве. Беседа увенчалась успехом, он перешагнул через перила и подошел к людям», — рассказал представитель главка.

В пресс-службе уточнили, что мужчина не пострадал, его передали сотрудникам полиции.

О том, что в столице неизвестный мужчина забрался на Большой Москворецкий мост и угрожает совершить суицид, в МЧС сообщили ранее 25 февраля. На место прибыли сотрудники полиции и психологи МЧС.