Владелец сахарного завода под Тулой прокомментировал сообщения о закрытии

Фото: Chromorange / Bilderbox / Global Look Press

Работа Товарковского сахарного завода в Тульской области приостановлена из-за окончания сезона. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Россельхозбанка, структуре которого принадлежит предприятие.

«Решение о запуске завода на следующий сезон будет принято с учетом ценовой конъюнктуры либо самим банком, либо купившим актив инвестором», — отметил представитель банка.

В пресс-службе уточнили, что Россельхозбанк получил завод в качестве залогового актива, когда работы на нем не велись. Позднее его перезапустили и одновременно вели переговоры с инвесторами о его продаже.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в сельскохозяйственном сезоне с августа 2020 по июль 2021 года не смогут работать три сахарных завода, в том числе Товарковский сахарный завод в Тульской области, Мелеузовский сахарный завод в Башкортостане и Нурлатский сахарный завод в Татарстане. Основной причиной назвали снижение оптовых цен на сахар при его растущих запасах в России.