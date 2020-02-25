Пожар произошел в торговом доме «Пассаж» в Махачкале

Фото: golos_dagestan / VK

В Махачкале произошло возгорание торгового дома «Пассаж». Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Дагестан.

Согласно сообщению, о пожаре по адресу ул. М.Ярагского, 71, стало известно в 11:45 25 февраля. По данным спасателей, в результате возгорания никто не пострадал.

В настоящее время к ликвидации пожара привлекли 32 человека и восемь единиц техники.

В пресс-службе министерства рассказали ТАСС, что огонь перешел на крышу здания, в результате чего площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. м.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС России.