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Общество ,  
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В министерстве промышленности и энергетики Дагестана произошел пожар

В Махачкале днем 30 января произошел пожар, который перекинулся на здание Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую в 15:09 по местному времени (совпадает с московским). На площади 1,8 тыс. кв. м загорелся ангар со складом спортивного инвентаря на улице Ирчи Казака.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что огонь перекинулся на соседнее двухэтажное здание министерства — там загорелись внешняя пластиковая облицовка и обрешетка кровли.

В 17:12 пожар был локализован. В 18:57 МЧС сообщило о полной ликвидации ЧП. В тушении участвовали 44 человека и 12 единиц техники. Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало.

28 января в Тольятти загорелся ангар с резинотехническими изделиями. Площадь пожара составила более 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2.

Теги: пожар, Махачкала, Дагестан
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