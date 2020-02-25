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ЕСПЧ обязал Россию выплатить двум фигурантам «болотного дела» по €10 тыс.

Александр Марголин, Илья Гущин и Алексей Гаскаров (Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию по €10 тыс. фигурантам «болотного дела» антифашисту Алексею Гаскарову и национал-демократу Илье Гущину, осужденным за участие в массовых беспорядках 6 мая 2012 года. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Гаскарову, помимо этого, назначили компенсацию судебных издержек в €8 тыс.

Согласно постановлению ЕСПЧ, в отношении обоих фигурантов дела была нарушена ст. 11 Конвенции по защите прав человека и основных свобод, по которой каждый имеет право на свободу мирных собраний. Также суд нашел нарушение в повторном осуждении Гущина за одно и то же действие (Протокол № 7 к Конвенции, ст. 4) — сначала его привлекли к административной, а затем к уголовной ответственности. На выплату компенсаций ЕСПЧ выделил России три месяца.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве состоялись 6 мая 2012 года. Демонстрация переросла в беспорядки и столкновения с полицией, во время которых пострадали десятки человек.

Тогда же было заведено уголовное дело по факту о массовых беспорядках, и за пять лет его фигурантами стали более 30 человек. В основном задержанных обвиняли в участии в массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

В августе 2014 года суд приговорил Гаскарова к 3,5 года лишения свободы, Гущина — к 2,5 года. Гущину суд дал меньший срок из-за того, что он частично признал вину и «способствовал раскрытию преступления». Гаскаров вышел на свободу осенью 2016 года, а Гущин — летом 2015-го.
 

Теги: ЕСПЧ, «болотное дело», компенсация
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