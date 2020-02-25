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Песков объяснил слова Путина о спорах с Кудриным и Грефом

Герман Греф и Алексей Кудрин (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Споры президента России Владимира Путина с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным и главой Сбербанка Германом Грефом по инфраструктурным проектам являются нормальным рабочим процессом. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Когда принимаются решения и ведутся обсуждения по крупным мегапроектам, которые связаны с большими бюджетными тратами, естественно, члены правительства, экономический блок иногда расходятся в своем понимании, расходятся в своих позициях», — пояснил пресс-секретарь президента.

Так Песков прокомментировал заявление главы государства в интервью ТАСС, что ему пришлось «цыкнуть» на Грефа и Кудрина в ходе спора по строительству кольцевой дороги в Санкт-Петербурге. Председатель Счетной палаты и глава Сбербанка объясняли свое несогласие с необходимостью реализовать те или иные проекты наиболее приоритетными задачами, опасностью разбалансировать бюджет и макроэкономической ситуацией.

Путин напомнил о выступавшем против строительства мостов и дорог Кудрине
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Песков уточнил, что Кудрин и Греф не считали целесообразным строительство кольцевой дороги в Петербурге, а также строительство моста на остров Русский в Приморье из-за того, что данные проекты требовали больших расходов. Однако по решению президента эти проекты реализовали.

Глава пресс-службы Кремля также отметил, что в результате кольцевая автодорога помогла разгрузить Петербург, а остров Русский стремительно развивается, поэтому реализованные проекты стали важным вкладом в развитие России в целом и ее отдельных регионов.

Теги: Владимир Путин, Алексей Кудрин, Герман Греф, спор, инфраструктура, проекты
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