Власти начали проверку после корпоратива в петербургском морге

Бюро судебно-медицинской экспертизы в Санкт-Петербурге (Фото: gov.spb.ru)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства вечеринки в Бюро судебно-медицинской экспертизы, на которой, как сообщали СМИ, присутствовала стриптизерша. Об этом РБК заявили в комитете.

«Комитет выяснит все обстоятельства этого инцидента. Соответственно, на следующей неделе сможем что-то подтвердить, озвучить», — сказали в комитете.

Там добавили, что руководитель учреждения сейчас находится в командировке, но по приезде «будет разбираться».

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в Бюро судмедэкспертизы на корпоратив в преддверии Дня защитника Отечества пригласили стриптизершу, и опубликовала соответствующее видео. Издание также утверждает, что поговорило с заведующим отделом судебно-медицинских экспертиз Виктором Василенко, который подтвердил, что в бюро «барышня приходила, поздравляла». Он пояснил, что поздравление для мужчин организовали в ординаторской — общей комнате для персонала.