Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 13:00
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Политика, 22:21 Магнитогорский «Металлург» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ Спорт, 22:16 США ужесточат контроль за экспортом в Россию Политика, 22:14 Максима Каца и 15 его сторонников исключили из «Яблока» Политика, 22:06 В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка Общество, 22:01 Власти начали проверку после корпоратива в петербургском морге Общество, 21:48 СМИ показали видео из украинского санатория для эвакуированных из Уханя Общество, 21:43 Турчинов объяснил невозможность объявить войну России Политика, 21:26 WSJ узнала о возможном выходе Эр-Рияда из «нефтяного союза» с Россией Экономика, 21:09 СМИ узнали о переговорах «Сочи» по трансферу чемпиона мира 2018 года Спорт, 21:06 Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Эрдоганом Политика, 20:59 Российская премьер-лига договорилась о контракте с титульным спонсором Спорт, 20:51 Небензя сообщил о невыдаче визы США еще одному российскому дипломату Политика, 20:44 «Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти» Бизнес, 20:27
Общество ,  
0 

Власти начали проверку после корпоратива в петербургском морге

Бюро судебно-медицинской экспертизы в Санкт-Петербурге (Фото: gov.spb.ru)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства вечеринки в Бюро судебно-медицинской экспертизы, на которой, как сообщали СМИ, присутствовала стриптизерша. Об этом РБК заявили в комитете.

«Комитет выяснит все обстоятельства этого инцидента. Соответственно, на следующей неделе сможем что-то подтвердить, озвучить», — сказали в комитете.

Там добавили, что руководитель учреждения сейчас находится в командировке, но по приезде «будет разбираться».

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в Бюро судмедэкспертизы на корпоратив в преддверии Дня защитника Отечества пригласили стриптизершу, и опубликовала соответствующее видео. Издание также утверждает, что поговорило с заведующим отделом судебно-медицинских экспертиз Виктором Василенко, который подтвердил, что в бюро «барышня приходила, поздравляла». Он пояснил, что поздравление для мужчин организовали в ординаторской — общей комнате для персонала.

Теги: новости РБК, морг, корпоратив, вечеринка, праздник, Петербург
Материалы по теме
МВД начало проверку после костюмированной вечеринки в школе Владивостока
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter