На Урале игроки детской хоккейной команды заразились кишечной инфекцией

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Шесть игроков детской хоккейной команды госпитализированы с признаками кишечной инфекции в больницу Карпинска, сообщила РБК старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова.

«Шесть были первоначально госпитализированы. Одного из них родители по заявлению забрали домой, он находился в легком состоянии», — заявила она. По словам Канатовой, дети находятся в стационаре.

Она также рассказала, что дети проживали в гостинице и ели в столовой на территории местного предприятия. 23 февраля они поели в кафе в Карпинске, а на следующий день попали в больницу.

«В настоящее время сотрудники прокуратуры привлекли к проведению проверки специалистов Роспотребнадзора, были отобраны образцы как продуктов, так и приготовленной пищи в столовой на предприятии, а также в кафе», — добавила Канатова. Причины произошедшего выясняются.

В декабре в Москве отравились 16 детей, которые приехали на соревнования по робототехнике, 13 из них были госпитализировали. У заболевших обнаружили кишечную инфекцию неустановленной этиологии.