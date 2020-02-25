Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на выставочном стенде

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Сербии на Украине Аце Йовановича из-за размещения символики Крыма на российском стенде Международной туристической ярмарки в Белграде. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В этой связи украинские дипломаты выразили глубокую обеспокоенность из-за случившегося.

«Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым», — говорится в заявлении.

Также послу было передали требование того, чтобы подобные факты в Сербии в будущем не допускались.

В марте 2019 года президент Сербии Александр Вучич заявил о невозможности признания Крыма российской территорией, поскольку это поставило бы под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. Власти Украины не признают результаты данного голосования и считают, что Россия оккупировала территорию. В Москве неоднократно отвергали обвинения в аннексии и заявляли, что референдум был проведен законно.