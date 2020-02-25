Приговор признанному виновным в изнасиловании Вайнштейну вынесут в марте

Приговор американскому продюсеру Харви Вайнштейну, признанному виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера, вынесут 11 марта. Об этом сообщает The New York Times.

Его адвокат Донна Ротунно отметила, что будет обжаловать приговор после его вынесения.

Присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании третьей степени. Продюсеру предъявляли обвинения по пяти пунктам. В частности, в изнасиловании первой степени и хищническом сексуальном насилии, вину в которых не доказали.

В американском законодательстве изнасилованием третьей степени признают секс без согласия, по принуждению, но без похищения, угроз, недееспособности жертвы или ее беспомощного состояния, а также властного положения обвиняемого по отношению к ней.