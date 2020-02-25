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Приговор признанному виновным в изнасиловании Вайнштейну вынесут в марте

Приговор американскому продюсеру Харви Вайнштейну, признанному виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера, вынесут 11 марта. Об этом сообщает The New York Times.

Его адвокат Донна Ротунно отметила, что будет обжаловать приговор после его вынесения.

Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании
Общество

Присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании третьей степени. Продюсеру предъявляли обвинения по пяти пунктам. В частности, в изнасиловании первой степени и хищническом сексуальном насилии, вину в которых не доказали.

В американском законодательстве изнасилованием третьей степени признают секс без согласия, по принуждению, но без похищения, угроз, недееспособности жертвы или ее беспомощного состояния, а также властного положения обвиняемого по отношению к ней.

Скандал вокруг продюсера начался в 2017 году, кода появились сообщения о его домогательствах по отношению к некоторым известным актрисам. Более ста женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. В их число вошли Ума Турман и Анджелина Джоли.

Теги: Харви Вайнштейн, домогательства
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