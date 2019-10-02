В ДТП с автобусом на юге Перу погибли 23 человека

В ДТП с автобусом на юге Перу погибли 23 человека

ДТП с участием автобуса произошло в провинции Киспиканчи на юге Перу. В результате погибли не менее 23 человек, еще 30 пострадали. Об этом говорится в заявлении местной службы по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом Sutran в Twitter.

Авария произошла во вторник, 1 октября. Автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницы ближайших городов.

О причинах ДТП не сообщается. По факту аварии проводится расследование.

В сентябре при столкновении автобуса с грузовым автомобилем на востоке Китая погибли 36 человек.